Eduardo Ramírez visita Amatenango y Teopisca

El candidato a gobernador por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, visitó los municipios de Amatenango del Valle y Teopisca, como parte de su campaña electoral.

Encuentros

Arropado por el pueblo de Chiapas, anunció que Amatenango del Valle será, en su gobierno, un destino turístico: “Me siento muy contento de estar en la Cuarta Transformación, de estar del lado correcto de la historia y vamos a trabajar para que Chiapas y Amatenango se conviertan en un destino turístico; los alfareros van a estar vistos en el mundo, las alfareras van a estar vistas en el mundo, y de eso me voy a encargar, porque como su gobernador lo traigo claro, a este pueblo le vamos a dar servicios y yo aspiro a que en unos meses no muy lejanos tengamos el primer Museo de Alfarería en Chiapas”.

De igual forma, Eduardo Ramírez dijo que su legado en la historia será trabajar para los más pobres, para los oprimidos, los excluidos, los que no tienen voz, los que no tienen lugar, porque él no va a trabajar por popularidad, sino con base en resultados, porque “la popularidad es importante, pero transformar la vida de la gente, es urgente”.

Una “nueva ERA”

En este marco, el candidato a la gubernatura del estado aseguró que viene para Chiapas “una nueva era educativa, donde resaltemos nuestra identidad, nuestra chiapanequidad… No vine a improvisar el gobierno, tengo mucha claridad en lo que vamos a hacer, claridad de pensamiento y buenos sentimientos, porque a la política que se le pone solamente razón y no existe corazón de nada sirve; yo quiero que la política sirva para que el pueblo viva mejor”, expresó.

Pueblos indígenas

Asimismo, el abanderado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas expresó que tiene un interés legítimo en el estado y quiere reinvindicar a los pueblos indígenas que no han alcanzado todavía el nivel de desarrollo, y para ello va entregar su vida al servicio al pueblo.

En su intervención, Pío López Obrador exhortó a las y los chiapanecos a votar para que continúe la Cuarta Transformación en México con Claudia Sheinbaum Pardo, y en Chiapas, “estamos ciertos que con Eduardo Ramírez Aguilar, como gobernador del Estado, es sin lugar a duda, el mejor cuadro, el mejor perfil, para darle continuidad a la Cuarta Transformación”.

También acompañaron a Eduardo Ramírez: el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, y el presidente del PES Chiapas, Kalyanamaya de León Villard.