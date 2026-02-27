Eduardo Ramírez y Guillén atestiguan sesión de la SCJN

En un hecho histórico para el acceso a la justicia en México, Chiapas fue sede de la Primera Sesión Extraordinaria en Territorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada en el municipio de Tenejapa; en un evento atestiguado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, así como por autoridades federales, estatales, tradicionales, municipales y habitantes de la comunidad La Candelaria, de San Cristóbal de Las Casas.

Durante esta jornada, se abordaron temas vinculados al reconocimiento de comunidades indígenas como sujetos de derecho público y al respeto de sistemas normativos propios, lo que reafirma el compromiso institucional de garantizar una impartición de justicia acorde a la realidad pluricultural del país.

Hecho histórico

Al concluir la Sesión se llevó a cabo un encuentro con habitantes de esta localidad. En ese marco, el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar destacó que este acto constituye un hecho histórico, ya que desde el siglo XIX la Máxima Tribuna no sesionaba fuera de la capital del país. Señaló que este acontecimiento demuestra que la prioridad es una impartición de justicia humana, inclusiva y respetuosa; que la Constitución está viva en cada rincón de México; y que la ley debe asumirse como un derecho cercano al pueblo, en especial para quienes históricamente permanecieron en el abandono.

Ramírez Aguilar recordó a Ignacio Ramírez, el Nigromante, quien como una voz central del Congreso Constituyente de 1856, afirmó que: “la Federación solo tiene sentido si el poder general respeta la vida propia de los estados y entiende que la soberanía no es una abstracción, sino una realidad territorial”. Asimismo, reconoció a las y los ministros de la Suprema Corte por impulsar una justicia de frente a los pueblos que han sostenido identidad, lengua y organización comunitaria, como formas vivas de convivencia política.

Reconocen a los pueblos originarios

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, destacó la trascendencia de este acto, que representa un paso significativo en la construcción de una justicia que reconoce a los pueblos originarios, con una Constitución que les representa, y principalmente con un trabajo coordinado en el renacer de un México que les escucha y brinda dignidad.

Con la asistencia del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, se refrenda su compromiso con esta nueva era de la justicia, que se sustenta en el humanismo, en el diálogo con los pueblos y en el respeto a los saberes ancestrales, para impulsar una transformación institucional basada en la cercanía, la dignidad y la confianza ciudadana.