Eduardo Ramírez y Moreno Guillén fortalecen infraestructura

Como parte de una gira de trabajo por Comitán de Domínguez, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezaron la inauguración de nueva infraestructura judicial orientada a brindar una atención más cercana, especializada y humanista: la Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (Sepia), el Lactario Institucional de la sede judicial y las nuevas instalaciones del Juzgado Especializado en Materia Laboral.

Acompañados de la señora Sofía Espinoza Abarca, así como de representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), autoridades municipales, integrantes de barras y colegios de abogadas y abogados y de la familia judicial, realizaron el corte de listón y recorrieron las nuevas instalaciones, concebidas para mejorar no solo la capacidad de atención, sino también la calidad y la sensibilidad con las que se brindan los servicios de justicia a las personas de esta región.

Reconocimiento

En este sentido, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, por impulsar estos espacios orientados a brindar una atención digna, sensible y humanista, con perspectiva de derechos humanos, a la niñez y la juventud. Asimismo, convocó a seguir sumando esfuerzos para fortalecer las acciones de prevención y combate de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Ramírez Aguilar resaltó que la colaboración del Poder Judicial del Estado en la estrategia de seguridad, a través del programa La Justicia es la Paz, ha sido fundamental para contribuir a la restauración de la paz en Chiapas. Al respecto, señaló que al inicio de su administración la entidad se encontraba entre las más violentas; no obstante, gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones y organismos autónomos, Chiapas se ha mantenido durante 10 meses consecutivos en el primer lugar nacional en disminución de delitos.

Agradecimiento

Durante su mensaje, el magistrado Moreno Guillén agradeció al gobernador el apoyo que brinda al Poder Judicial, con el acompañamiento para la materialización de estos avances que benefician a toda la Meseta Comiteca, en especial a niñas, niños y adolescentes que antes eran revictimizados al rendir su testimonio, y ahora con la nueva Sala Sepia, gestionada a través de un convenio de colaboración con Unicef, Chiapas se consolida como la entidad con mayor número de salas en el país, al contar con cuatro espacios ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, además de una Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (Sapcov), en Cintalapa.

Otros beneficiados

Al respecto de la inauguración del Juzgado Especializado en Materia Laboral, manifestó que es una demanda que hicieron las y los abogados en un encuentro en ese municipio, y que ahora se concreta, beneficiando no solo a la ciudadanía, sino a las y los abogados que ya no tienen que trasladarse a otras ciudades evitando así el incremento de gastos de traslado y transporte.

“El tener un juzgado moderno, con los más altos estándares, va a fortalecer que la justicia laboral en Comitán sea más pronta y expedita”, agregó Moreno Guillén.

La Sala Sepia y su Cámara Gesell representan una forma de entender la justicia desde las necesidades de las infancias y adolescencias, permitiendo que niñas, niños y adolescentes participen de manera segura, sensible y acompañada en los procedimientos jurisdiccionales, dentro de un entorno adecuado que proteja su dignidad, privilegie su interés superior y contribuya a evitar la revictimización.

Lactario Institucional

En esta misma visión de cuidado y acompañamiento, se inauguró el Lactario Institucional, que brindará condiciones de privacidad, higiene, seguridad y comodidad a las madres trabajadoras en periodo de lactancia y a las usuarias de la sede judicial que requieran un espacio digno y adecuado para alimentar a sus bebés.

Asimismo, las nuevas instalaciones del Juzgado Especializado en Materia Laboral de Comitán, con espacios y equipamiento adecuados para el funcionamiento del actual modelo de justicia laboral, son resultado de la coordinación institucional y del diálogo sostenido con barras y colegios de abogadas y abogados de Comitán.

Con el fortalecimiento de la infraestructura judicial en Comitán, el Poder Judicial del Estado avanza en una visión integral de justicia, con espacios que escuchan y protegen a las infancias, condiciones dignas para las mujeres y órganos jurisdiccionales especializados que brindan certeza y protección a los derechos laborales, por una justicia más accesible y humanista a las familias de esta región.