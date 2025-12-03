Eduardo Ramírez y Valeria Rosales dan banderazo a operativo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezaron el banderazo del operativo Carretera Segura Zona Frailesca, acompañados por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; así como alcaldesas y alcaldes de la región. En el evento se refrendó el compromiso de fortalecer la seguridad y garantizar la paz en beneficio de toda la Frailesca.

Compromiso

Durante su intervención, el gobernador afirmó que no se dará ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia, reiterando que su gobierno está totalmente enfocado en resolver los problemas de Chiapas. Asimismo, hizo un llamado a la población para sumar esfuerzos y participar activamente en la construcción de soluciones que fortalezcan la tranquilidad en cada municipio y dijo que el programa de agua de Villaflores será una realidad.

La alcaldesa Valeria Rosales agradeció el respaldo del gobernador hacia Villaflores y la región, destacando que la ciudadanía confía en un liderazgo que mantiene su energía y su mirada en la seguridad de la gente. Señaló que el municipio es “trabajador, valiente y solidario, que responde con soluciones y trabaja sin miedo”. Reiteró el compromiso de su administración de seguir caminando al lado del gobernador para consolidar un municipio seguro, próspero y en armonía.