Educación asigna más de 90 plazas de nivel básico

“Ustedes serán parte del ejército de la revolución silenciosa, donde mujeres y hombres comprometidos formarán a las próximas generaciones inspiradas en el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), para que desde las aulas surjan las y los futuros médicos, presidentes y, sobre todo, personas de bien. La invitación es a convertirnos en agentes de cambio y a seguir preparándonos para generar una transformación de conciencias, como lo ha dictado el gobernador Eduardo Ramírez”, expresó Roger Mandujano, secretario de Educación, en el marco del Proceso de Admisión 2025-2026, mediante el cual se asignaron más de 90 plazas del nivel básico.

Como muestra de la transformación educativa que vive Chiapas, la Secretaría de Educación (SE), a través del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Chiapas (Cosicamm), realizó la asignación de 61 plazas en Secundarias Generales, 30 en Telesecundarias y una en Preescolar, garantizando en todo momento procesos claros, equitativos y con estricto apego a la normatividad vigente.

Proceso

Alejandro Ramírez Gordillo, coordinador del Cosicamm, detalló que la asignación de plazas se llevó a cabo bajo un sistema de total transparencia, en cumplimiento a la encomienda del titular de la política educativa. Asimismo, exhortó a las personas beneficiarias a ejercer su labor con vocación y compromiso social.

“Hoy culmina un esfuerzo que inició con disciplina y perseverancia. Lo que hoy se concreta es una oportunidad para servir desde las aulas y las comunidades de Chiapas. El mensaje es claro: hagan su trabajo con amor, porque las grandes transformaciones históricas han sido impulsadas por grandes sentimientos”, señaló.

Por su parte, Oved Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), felicitó a las nuevas maestras y maestros, destacando que este logro trasciende a sus familias y comunidades: “Donde quiera que vayamos, no avergoncemos a quienes nos formaron. Amen su profesión y asumamos el compromiso de transformar las comunidades de Chiapas”.