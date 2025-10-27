Educación emocional debe vivirse, no solo enseñarse

“Es necesario que las escuelas transformen la educación emocional de un simple contenido curricular a una vivencia cultural dentro de las aulas”, destacó la doctora Carmen Rosa Marín Piñeiro durante el primer congreso Educación en Movimiento.

La especialista señaló que este proceso se aplica como parte del currículum, intentando enseñarse como un tema más cuando en realidad debe ser experimentada por toda la comunidad escolar.

Intención

“La intención es que los docentes, a través de estrategias, puedan hacer metodologías donde los niños, los docentes y padres de familia vivan la educación emocional”, explicó.

Dijo que Chiapas al ser un estado tan diverso en cultura por las regiones que lo conforman, es importante que se adapten nuevas estrategias alineadas al trabajo intercultural de la Nueva Escuela Mexicana.

Marín Piñeiro afirmó que el desarrollo de habilidades socioemocionales facilita precisamente el respeto a las diferencias, culturas, tradiciones y formas de pensar.

Beneficios

La doctora afirmó que estudios han demostrado que esta práctica aumenta el bienestar en la escuela, crea un ambiente armonioso, incrementa el rendimiento escolar y facilita el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes tienen más ganas de aprender.

Enfatizó que el desarrollo de habilidades socioemocionales es necesario para ejercerlos en distintos ámbitos de la vida, incluyendo la familia, la pareja y los amigos, ya que permite un mayor bienestar y la toma de mejores decisiones.

Aunque la educación emocional ya está incorporada en la Constitución y en los planes de estudio de la Nueva Escuela Mexicana desde 2018, el gran reto del sistema educativo es ponerla en práctica no como un conocimiento sino como una experiencia de vida.