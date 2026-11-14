Educación multigrado: una herramienta de transformación

El maestro Hugo Campo, director de Educación Básica en Chiapas, explicó que la enseñanza multigrado es uno de los mecanismos con mejores resultados para forjar el conocimiento en las comunidades dispersas, indígenas o rurales, donde se tienen los retos más grandes y donde la Secretaría de Educación mantiene el compromiso firme de atender de manera prioritaria esta situación.

“La educación multigrado representa un compromiso con el derecho a aprender de niñas y niños en todas las comunidades, así como un reconocimiento a la labor de maestras y maestros que, con vocación y creatividad, atienden distintos grados y niveles de aprendizaje en una misma aula”, expuso el funcionario estatal.

Capacitación

En el marco del Encuentro Pedagógico Multigrado Estatal, compartió que se impulsa un espacio de capacitación, intercambio de experiencias y construcción colectiva de estrategias para fortalecer la práctica docente y brindar una atención pertinente y de calidad.

“En congruencia con la visión humanista de nuestro gobernador Eduardo Ramírez, y bajo la instrucción de nuestro secretario Roy Mandujano, seguimos trabajando por una educación que llegue a todas las comunidades y coloque en el centro el aprendizaje y bienestar de nuestras niñas y niños”

Exigencias

El también investigador explicó que educación multigrado garantiza el derecho a aprender en comunidades donde no es posible la organización escolar convencional por grado. En estos planteles, una o más figuras docentes atienden grupos con estudiantes de distintas edades, lo que exige prácticas pedagógicas flexibles y vinculadas al territorio.

En Chiapas aproximadamente el 65 % de las escuelas de educación preescolar y primaria son multigrado, donde un solo maestro atiende a estudiantes de diferentes edades y grados en zonas rurales