Educación y justicia, pilares para la igualdad

Iniciando con la agenda interinstitucional en esta semana de labores, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa en Chiapas.

Acuden a inauguraciones

En este sentido, Moreno Guillén acudió a la inauguración de obras en el Jardín de Niñas y Niños “Beatriz Ordóñez Acuña” y en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata Salazar”, encabezadas por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el director general del Instituto de la infraestructura física educativa del estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo.

El magistrado presidente manifestó que estas acciones son fundamentales para sumar esfuerzos por una sociedad más justa, ya que la educación y la justicia son pilares para un Chiapas con igualdad y bienestar.

Desde su ámbito de competencia, el Poder Judicial del Estado refrenda su apoyo a las iniciativas que impulsan el desarrollo social y educativo, reconociendo en ellas una base esencial para fortalecer la cultura de paz y las oportunidades de las nuevas generaciones.