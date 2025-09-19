Educandos a cargo de la Unach concluyen aprendizaje

Después de meses de intensa actividad dentro del Programa de Alfabetización Chiapas Puede, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV, entregó reconocimientos a un grupo de 10 educandos que acreditaron los conocimientos básicos en el tema educativo.

Al encabezar este evento el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó su beneplácito y se dirigió a quienes hoy recibieron este reconocimiento, "se hizo el compromiso con ustedes, siéntanse orgullosos, este es un gran logro, cumplieron con su meta y reconocemos su esfuerzo, ahora que saben leer y escribir".

La educación transforma

Ante la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, expuso que la educación transforma comunidades, fortalece valores y contribuye al desarrollo del estado, de lo cual Chiapas Puede es una muestra clara que cuando la sociedad y las instituciones se unen, los sueños se hacen realidad.

Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias de la Administración del Campus IV, Isela Ramírez Aguilar, agradeció por este Programa impulsado por el Gobierno de Chiapas, que contribuye a que más personas mejoren su calidad de vida, con nuevos aprendizajes.

Al dirigirse a los graduados les dijo que son ejemplo para las demás generaciones y expresó su reconocimiento a los docentes que forman parte de este esfuerzo y muestra de un trabajo en equipo.

En el marco de esta actividad, en las instalaciones del Aula Inmersiva de la Facultad de Negocios, Chacón Rojas entregó kits que incluyen: libros, cuadernos, lápices y borradores a 67 educandos que iniciaron el programa Chiapas Puede.

En este marco, la secretaria general de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, agradeció el apoyo de los directores de las facultades y escuelas a este programa, reiterando el compromiso de la universidad con la sociedad.

Acompañaron sendos eventos, el secretario General del Spaunach, Héctor De León Gallegos; el director de la Facultad de Negocios, Gilibaldo Hernández Cruz; y el director general de Docencia y Servicios Escolares, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa.