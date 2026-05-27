“Efecto cubeta” sofoca a la ciudad

Expertos en medio ambiente y urbanismo advirtieron que Tuxtla Gutiérrez enfrenta un fenómeno cada vez más severo de calor extremo y contaminación atmosférica, derivado de la combinación entre el cambio climático global y las condiciones geográficas propias del valle donde se ubica la capital chiapaneca.

De acuerdo con especialistas, la ciudad funciona como una “olla a presión climática”, debido a que las altas temperaturas, la acumulación de contaminantes y la falta de ventilación natural provocan una sensación sofocante y una disminución en la calidad del aire.

Factores

Uno de los principales factores es el incremento de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera, entre ellos dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y metano, los cuales retienen el calor solar y elevan la temperatura del planeta.

Sin embargo, en Tuxtla el problema se intensifica por un fenómeno local conocido como “efecto cubeta”, donde una capa de aire caliente actúa como tapa e impide que el humo y las partículas contaminantes se dispersen.

Especialistas explicaron que la orografía de la ciudad, rodeada por elevaciones como la meseta de Copoya y el Altiplano Central, favorece el atrapamiento de contaminantes a nivel de suelo, como humo y gases tóxicos.

A ello se suma la llamada “isla de calor urbana”, provocada por el exceso de pavimento y concreto, materiales que absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, evitando que el ambiente se refresque.

Además, las quemas agrícolas e incendios forestales registrados en municipios cercanos como Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Jiquipilas contribuyen a la acumulación de humo sobre el valle de Tuxtla.

Se estima que para 2030 las emisiones locales de gases de efecto invernadero podrían superar los cinco millones de toneladas si no se implementan medidas ambientales y de movilidad sustentable.