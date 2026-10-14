Efectos del cambio climático son más evidentes

Los efectos del cambio climático sobre las plantas de café son variados y cada vez son más evidentes, uno de ellos es la floración y maduración de los frutos, la cual ha cambiado debido a que ya no es tan uniforme y muchos florecen antes de tiempo y otros después, lo que implica una mayor mano de obra para evitar pérdidas.

Especialista

Andrea Venegas Sandoval, docente-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que esos cambios han modificado la dinámica de los productores, así como la cadena productiva.

Otro de los efectos es el aumento de enfermedades y plagas, como la súper roya, la cual se presentó hace unos años y que estuvo asociada a la variación de los patrones de precipitación, humedad y temperatura.

“Entre 2013-2014 se afectó seriamente la producción, en algunas regiones llegaron a perder hasta el 70 % de la cosecha, algunos cafetaleros incluso perdieron todo”, sostuvo.

Otros factores

La investigadora mencionó que también influye que los fenómenos naturales se presentan con mayor intensidad, como periodos de sequía, precipitaciones que no son tan frecuentes, pero sí más intensas, eso afecta a la floración y maduración de los frutos.

Otra alternativa que ha ayudado al sector, es cultivar distintos tipos de cafés en la misma parcela o sembrar maíz, frijol o arboles frutales.