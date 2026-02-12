Efectúa Congreso primer parlamento de mujeres

El Congreso del Estado de Chiapas, con la coordinación de la diputada Ana María Solís Ruiz, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, llevó a cabo el “Primer Parlamento de Mujeres Jóvenes Transformando a Chiapas”.

Esta propuesta fue posible gracias a la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo fue fomentar el liderazgo político y el diálogo sobre la igualdad de género entre mujeres de 18 a 29 años.

Con este ejercicio de participación ciudadana y democrática, se integrarán propuestas juveniles en la agenda legislativa.

Con ello, se busca incidir en la vida pública y política, así como erradicar la violencia y mejorar sus condiciones de vida.

Es tiempo de las mujeres, subrayó la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, quien agregó: “Es necesario seguir fortaleciendo la participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones. Es momento de seguir construyendo acciones para la agenda pública del estado y del país”.

Reiteró que el Congreso mantiene la política de puertas abiertas para hacer este tipo de eventos sin distinción de siglas ni partidos políticos, pensando solo en el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que el parlamento fue posible gracias a la colaboración de la sociedad civil y las organizaciones.

Actividades

Las diputadas por un día participaron en la máxima tribuna del estado abordando las siguientes temáticas: Igualdad, derechos humanos, trabajo y previsión social, atención a grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas, juventud y deporte, ecología y cambio climático, equidad y género, promoción comercial y fomento a la inversión, ciencia y tecnología, medio ambiente, economía, salud, deporte y el desarrollo de la agenda pública.