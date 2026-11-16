Efectúan Mesa de Lectura en el Proyecto Posh

Como parte del XVIII Festival Internacional de Expresiones Culturales de la Nueva Generación, Proyecto Posh 2026, se llevó a cabo la Segunda Mesa de Lectura, un espacio dedicado a compartir la creatividad, las letras y las distintas expresiones literarias.

En este encuentro participaron Edén López Martínez, Uriel Reyes, Fredy León Salazar, Sergio Peña y María Macaya, bajo la moderación de Leticia Lescieur y Chary Gumeta.

Sede

El Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas fue el escenario de esta jornada cultural que promueve el intercambio de ideas y el acercamiento a la literatura.

Para esta ocasión, el festival se realizó del 12 al 14 de noviembre con actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, poesía, grafiti, talleres creativos, entre otros.

Las sedes fueron el Teatro Daniel Zebadúa, la oficina de Turismo San Cristóbal, así como otros espacios culturales de la ciudad.