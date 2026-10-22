Efectúan taller para prevenir la violencia escolar

Directores, docentes y trabajadores administrativos de educación preescolar participaron en el taller, protocolos de actuación ante casos de violencia escolar y familiar.

Lo anterior con el objetivo de brindar herramientas al personal educativo para identificar situaciones de violencia, saber cómo actuar y contribuir a la protección de los menores dentro y fuera de los planteles escolares.

La actividad fue solicitada por el supervisor de la Zona Escolar 062 de Preescolar Estatal, Héctor López Méndez, y contó con la participación de personal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el DIF y la Fiscalía de Justicia de la región Altos.

La capacitación se realizó en coordinación con la asociación civil Chaniik Tajincutic, con énfasis en la aplicación de protocolos y el respeto al interés superior de la niñez, principio que establece la obligación de priorizar los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.