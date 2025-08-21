Eficiencia energética ayudaría a municipios

En casos extremos, el gasto en energía eléctrica puede representar hasta el 30 % del presupuesto de un Ayuntamiento, especialmente por servicios como bombeo de agua y alumbrado público. En general, la carga energética equivale aproximadamente al 15 % del gasto presupuestal de cada municipio, según análisis del tema.

Emmanuel Saraoz Galdámez, ingeniero eléctrico miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (Cime), destacó que la eficiencia energética puede ser clave para un ahorro sustancial.

Ahorro

El potencial de ahorro en alumbrado público puede alcanzar del 20 % hasta 60 % según el contexto tecnológico instalado en cada municipio. Ese ahorro equivale a al menos 2.5 millones de MWh al año, lo que representa cerca de 8.7 a 9 mil millones de pesos anuales.

Mencionó que del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público, entre 2010 y 2021, se apoyó la sustitución de 637 mil 973 luminarias ineficientes por versiones eficientes, lo que generó un ahorro de 241 millones de kWh al año, equivalente a 895 millones de pesos anuales.

Destacó que gracias a este esfuerzo, desde 2015 hasta 2021 se logró una reducción sostenida del 27 % en el consumo eléctrico del alumbrado, incluso con más población y urbanización.

Brindan apoyo

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) brinda apoyo técnico y, en algunos casos, financiamiento parcial (15 % del costo total, hasta 10 millones de pesos por proyecto) para proyectos municipales de sustitución de iluminación.

Entre las barreras para la eficiencia energética en los municipios están la falta de planeación a largo plazo, deuda eléctrica, desconocimiento de programas y financiamiento limitado, pero pueden transformar sus finanzas y su infraestructura urbana a través de la sustitución de luminarias.