Egresa generación de ciencias sociales

Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) recibieron sus respectivos documentos correspondiente a las licenciaturas en Antropología Social, Economía, Historia y Sociología.

La ceremonia se realizó en el Teatro Daniel Zebadúa, acto que fue encabezado por el director de la facultad Orlando Uriel Bravo Argüello.

Reunión

Fue una celebración emotiva de autoridades universitarias, representantes institucionales, docentes, familiares y la comunidad estudiantil.

Un acontecimiento que simboliza la culminación de un ciclo de formación profesional, desarrollo de competencias y construcción de pensamiento crítico.

Representantes de las cuatro licenciaturas compartieron su mensaje de despedida de la generación, recuperando las experiencias y aprendizajes que marcaron su trayectoria universitaria.

El director de la facultad Orlando Uriel Bravo Argüello destacó la responsabilidad que corresponde a las nuevas generaciones de profesionales de las Ciencias Sociales ante la complejidad de las transformaciones contemporáneas.

Subrayó la importancia del pensamiento crítico, la investigación, la ética profesional, la responsabilidad social y la pertinencia del conocimiento como fundamentos para incidir en los procesos de desarrollo de Chiapas y del país.