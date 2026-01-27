Egresados de Medicina toman la Universidad Benito Juárez

Egresados de la primera generación de Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), realizaron este lunes la toma pacífica del edificio de la institución por el retraso en su titulación.

Los inconformes denunciaron la falta de información y omisiones administrativas que les impiden obtener su título y cédula profesional.

No hay respuesta clara

El grupo de unos 30 egresados de la primera generación 2019–2025, denunciaron que, “pese a haber concluido sus estudios y entregado en tiempo y forma la documentación requerida desde hace varios meses, no han recibido avances claros, información verificable ni fechas oficiales para la obtención de su título y cédula profesional”.

Los egresados de esta institución exigieron una reunión virtual directa con la coordinadora general de la UBBJ, la doctora Raquel Sosa, con el objetivo de exponer sus inconformidades y solicitar una solución a sus demandas y que la toma del edificio es una medida pacífica para que los escuchen.