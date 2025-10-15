Egresados de normales bloquean el centro de Tuxtla

Un grupo de entre 80 y 90 egresados de diversas escuelas normales del estado de Chiapas realizó este martes una protesta y bloqueo en el cruce de centrales del centro de la Tuxtla Gutiérrez, para exigir la liberación inmediata de plazas docentes de diferentes niveles educativos.

Los manifestantes, quienes previamente marcharon desde la Torre Chiapas hasta el punto del bloqueo, acusaron a las autoridades educativas estatales de ser omisas y de mantenerlos con promesas vacías durante los últimos tres meses, periodo en el que han realizado manifestaciones de manera pacífica.

“Llevamos acá manifestándonos un promedio de dos a tres meses, de los cuales lo hemos hecho de manera pacífica porque somos portadores del diálogo. Sin embargo, las entidades educativas no nos brindan esa comunicación, nos traen con mentiras”, declaró uno de los egresados entrevistados, quien pertenece al nivel de telesecundaria.

Demandas

Los aspirantes a docentes demandan plazas para los niveles de preescolar, primaria general, educación especial, secundaria y telesecundaria.

Aunque no precisaron un número exacto de plazas requeridas, afirmaron que la Secretaría de Educación tiene la capacidad de cubrir la demanda de los maestros recién egresados.

“Hay demasiadas comunidades donde los mismos padres se están levantando para exigir maestros que lleguen a sus comunidades, y nosotros estamos dispuestos a llegar. Sin embargo, no tenemos esta liberación de plazas”, explicó.