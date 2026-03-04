Egresan 36 especialistas en ocho áreas estratégicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas concluyó la formación de 36 médicas y médicos especialistas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. Uno “Nueva Frontera”, en Tapachula, con lo que fortalece la atención hospitalaria en la entidad.

Las y los nuevos especialistas culminaron su residencia en Anestesiología, Cirugía General, Epidemiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina de Urgencias, Medicina Interna, Pediatría, así como Traumatología y Ortopedia, áreas prioritarias para la capacidad resolutiva del Segundo Nivel de Atención.

En el marco del draft 2026 del IMSS, que inició este lunes y es encabezado por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, las y los egresados participan en el proceso nacional orientado a la incorporación de personal médico especialista, mediante el cual definirán su adscripción a distintas unidades del país, lo que permitirá fortalecer la cobertura y brindar atención médica con mayor oportunidad.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que la formación de especialistas en la entidad incrementa la capacidad de respuesta de los hospitales y fortalece la infraestructura académica del Instituto en el sureste del país, al contar con Hospitales Generales de Zona, Hospitales Generales de Subzona y el Hospital General de Subzona “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez.

Modelo educativo

Por su parte, el jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, Javier Navarrete García, señaló que el HGZ No. Uno “Nueva Frontera” se ha fortalecido como sede estratégica de enseñanza, donde el binomio educación-servicio permite que las y los residentes desarrollen habilidades clínicas en escenarios reales, bajo estándares de calidad y seguridad del paciente.