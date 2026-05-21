Egresan alumnos de la Maestría en Derechos Humanos

En un ambiente profundamente emotivo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó junto al secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, la ceremonia de graduación y toma de protesta de la Maestría en Derechos Humanos, Mediación y Diversidad Cultural, generación 2024–2026, de la Escuela Nacional de Protección Civil (Enaproc), Campus Universitario Chiapas.

Discurso

Durante este acto académico, donde egresaron 31 integrantes de la familia judicial, el magistrado Moreno Guillén reconoció el gran esfuerzo que representa concluir un posgrado mientras se cumplen responsabilidades laborales, personales y familiares, especialmente para quienes forman parte activa del servicio público.

Asimismo, destacó el acompañamiento de las familias como una pieza fundamental en este logro académico y reiteró su compromiso con la capacitación continua de la familia judicial, impulsando programas académicos que fortalezcan una impartición de justicia más preparada, sensible y humanista, especialmente en materias esenciales como derechos humanos, mediación y diversidad cultural.

Como parte de esta ceremonia, las y los egresados realizaron un sentido homenaje a la magistrada Norma Isela Carballo Blanco, con el pase de lista en medio de un emotivo aplauso donde el público presente se puso de pie para honrar su memoria y trayectoria. Posteriormente, de manera póstuma, se le hizo entrega del reconocimiento por el grado de maestría, el cual fue recibido por su hermana Ana Luisa Carballo Blanco, a quien el magistrado presidente expresó su agradecimiento, así como a sus familiares, por su presencia en esta emotiva celebración de quienes la apreciaron y conocieron su calidad humana.

Justicia humanista

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, destacó la alianza estratégica entre la Enaproc y el Poder Judicial, que fortalece el compromiso con la mediación, la cultura de paz y la construcción de una justicia más humanista y cercana a la sociedad.

En su intervención, la directora de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Universitario Chiapas, Itza Máynez Villegas, reconoció a nombre del claustro académico, la dedicación, la vocación de servicio y disciplina de quienes concluyen este proceso de formación.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una justicia humanista, con herramientas, conocimientos y capacidades que impactan favorablemente en el quehacer judicial, en beneficio de la ciudadanía.