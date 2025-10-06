Ejecución de la ley no recae en el Legislativo

El diputado local, Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, reconoció la falta de cumplimiento de la ley que obliga a los motociclistas en Chiapas a portar todas las medidas de seguridad.

A pesar de que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para obligar a los motociclistas a portar el número de placa en el casco y un chaleco reflejante, estas medidas de seguridad son ignoradas masivamente en las calles de la entidad, sin que exista una aplicación clara por parte de las autoridades responsables.

Al ser cuestionado sobre la ausencia total de motociclistas acatando la norma, el legislador afirmó que la responsabilidad de la ejecución de las leyes no recae en el Poder Legislativo.

“Nosotros establecimos, hicimos y aprobamos todas las normas, todas las leyes. Ahora, la ejecución como tal pues recae en otras instituciones”, declaró.

La iniciativa, aprobada en la LXIX Legislatura, fue promovida con el objetivo expreso de inhibir los delitos cometidos a bordo de motocicletas y cuidar la integridad de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, es una ley letra muerta.

“Fíjate que hemos estado en comunicación con autoridades y vamos a reiterar, vamos a hacer esa interlocución para ver qué es lo que está pasando”, expresó.

Esta situación deja en evidencia una brecha crítica entre la creación de leyes y su implementación efectiva, dejando sin efecto una medida diseñada para la seguridad pública y la disuasión de la delincuencia.