Ejército invita a mujeres a integrase a infanterías

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las comandancias de la VII Región Militar y 31.ª Zona Militar, informó que se están abriendo espacios para que las mujeres se integren al 20.º Batallón de Infantería, para que puedan servir y proteger a la nación.

Interesadas

Para quienes tienen el deseo de participar, se piden algunos requisitos que se relacionan con: ser mexicana de nacimiento (y no haber adquirido otra nacionalidad), estar soltera (sin descendencia), tener entre 18 y 27 años, medir al menos 1.60 metros, con un índice de masa corporal no menor de 19.5 y no mayor de 24.5.

Dentro de las ventajas de pertenecer al Ejército Mexicano se encuentran: sueldos quincenales, seguro médico para la persona y también sus derechohabientes; se incluyen créditos personales, primas vacacionales, alimentación, alojamiento, seguro de vida, equipo y vestuario, además de seguro de retiro y vacaciones.

“Para mayores informes, acude a las instalaciones del 20.º Batallón de Infantería ubicado en el Campo Militar n.º 31-C, en carretera Panamericana Tuxtla Gutiérrez–Berriozábal, en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, informó la Sedena.

En el tema de los documentos, se requiere de la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio, acta de nacimiento actualizada, certificado de bachillerato o licenciatura y credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).