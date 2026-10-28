Ejércitos de México y Guatemala fortalecen vigilancia

Los ejércitos de México y Guatemala han fortalecido la vigilancia en la frontera común y realizan operativos “Coincidencia” para prevenir delitos en toda la zona.

De acuerdo con los reportes de la institución armada guatemalteca, el compromiso es el de resguardar las fronteras, la soberanía y la seguridad de la población.

Con estas actividades se busca prevenir el tráfico de personas, drogas y mercaderías de un lado a otro de la línea divisoria.

Recorridos fronterizos

Los elementos de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México coordinan esfuerzos e intercambio de información durante sus recorridos de vigilancia.

“Los patrullajes de Coincidencia, en la línea divisoria entre México y Guatemala, son con la finalidad de mantener un ambiente de paz y seguridad”, puntualiza.

Ese tipo de actividades entre las instituciones castrenses se han venido fortaleciendo en los últimos meses, tanto en la zona fronteriza del río Suchiate como en la de la Selva Lacandona y del Petén.