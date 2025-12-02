Ejidatarios denuncian violencia paramilitar

Pobladores del ejido Petalcingo, en el municipio de Tila, Chiapas, han hecho pública una grave denuncia por un violento ataque ocurrido el fin de semana que incluyó allanamiento de morada, intento de homicidio, robo con violencia y agresiones a menores de edad, en un contexto de creciente violencia que atribuyen a grupos paramilitares y a la omisión de autoridades.

En un comunicado, el “Grupo de Mototaxis de la Línea Azul” responsabilizó directamente a integrantes de las líneas de mototaxis “amarilla” y “roja”, a quienes acusan de actuar con lujo de violencia, armas de fuego “exclusivas del ejército mexicano” y bajo los efectos de sustancias nocivas. Según su relato, estas acciones cuentan con la complicidad de autoridades ejidales, municipales y estatales, así como de cuerpos de seguridad desplegados en la zona.

La serie de agresiones inició a las 9 de la noche el viernes 28 de noviembre en el domicilio de Manuel Cruz Méndez. Un grupo de personas, identificadas como miembros de las líneas amarilla y roja de mototaxis, allanaron su vivienda “a patadas”.

Entre los presuntos agresores se nombra a Juan Milton Cruz Pérez (unidad 01), Rodrigo Méndez Pérez “El Borrego” (unidad 02) y Wilmar Cruz Gómez “El Piraña”.

“Entraron con lujo de violencia apuntando sus armas al compañero y a su esposa, y al instante comenzaron a golpear al compañero dejándolo casi muerto e inconsciente”, detalla la denuncia. En ese momento, llegaron tres jóvenes de la Línea Azul (Francisco Jordán Pérez Méndez, Manuel Bersaín Cruz Martínez y Carmen Cruz), quienes también fueron atacados a golpes y con disparos de arma de fuego “a sus espaldas” cuando intentaban huir.

Los atacantes se llevaron una radio, un teléfono celular y 60 mil pesos en efectivo, dinero recaudado por la directiva de la Línea Azul para gastos operativos.

Minutos antes, habrían allanado la casa de Manuel Gómez López, quien al llegar fue recibido por aproximadamente 15 personas encapuchadas. Logró huir, pero recibió golpes y su unidad de mototaxi fue destrozada.

Afuera, según los denunciantes, estaban estacionadas unidades de las líneas rivales.

A las 9:30 de la noche la violencia se extendió a dos jóvenes menores de edad: Bryan Salvador Oleta Cruz (16 años) y Erasmo Cruz Pérez (17 años). Fueron interceptados, golpeados y despojados de un celular valuado en 8 mil pesos. Entre sus agresores señalan al profesor Santiago Sánchez Cruz “Profe Chanti” (unidad 07), Gaspar López Pérez (unidad 28), Jesús Ernesto Méndez “Chus” y Genaro “El Mono”.

La Línea Azul responsabiliza las autoridades estatales por hacer caso omiso a sus demandas.

Señalan directamente a Pedro Damián, delegado de transporte, a quien consideran “uno de los responsables intelectuales”, acusándolo de orquestar una “movilidad forzada” en su contra y de sobornos.