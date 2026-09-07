Ejidatarios no cambiarán de régimen agrario en Chimalapas

Pobladores de las 17 comunidades agrupadas el Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa, afirmaron que no cederán a la pretensión de sus vecinos oaxaqueños de San Miguel Chimalapas y otras localidades, a fines de que disuelvan su régimen ejidal y lo conviertan en comunal.

“Aceptar el régimen comunal es despojarnos del patrimonio que tenemos porque ya sería de todos y aquí estamos acostumbrados al régimen ejidal, por ejemplo, si un ejidatario trabaja tiene su cafetal, maíz y ganado, pero el que no trabaja no tiene nada. Esa es la diferencia, por eso hemos dicho que estamos en un régimen ejidal, seguimos y lo defendemos, no tenemos por qué aceptar una imposición y no tenemos por qué disolver nuestro régimen. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la que emitió el resolutivo y pedimos que se respete”, afirmó Antonio López Sánchez, presidente del comisariado ejidal de Rafael Cal y Mayor.

Momentos de tensión

Dijo que el pasado viernes se vivieron momentos de “mucha tensión” en la zona, ya que alrededor de 600 comuneros de San Miguel Chimalapas y otras localidades arribaron al ejido Díaz Ordaz para escuchar la respuesta de los pobladores de ese y otros núcleos agrarios sobre la propuesta de que disuelvan sus ejidos.

“Los ejidos que están en la zona de Díaz Ordaz son los más afectados. El viernes fueron amenazados por los comuneros de San Miguel Chimalapas. Llegaron a la comunidad porque se vencieron los 30 días que les habían dado para que dieran la respuesta sobre su petición de que dejen el régimen ejidal y se pasen al comunal, pero los compañeros siguen firmes en seguir con el régimen ejidal porque la documentación legal que tienen es ejidal. Cuentan con carpeta básica y resolución presidencial, por lo que no aceptaron la imposición”, agregó.

Amenazas

En entrevista telefónica manifestó que los comuneros oaxaqueños “regresaron molestos, y amenazaron con que regresarán de nuevo; la amenaza sigue latente en Díaz Ordaz y Rodulfo Figueroa. Es preocupante, afortunadamente está presente la policía estatal de Chiapas y una parte del Ejército Mexicano. Sólo por eso no hubo violencia, estuvo la ley resguardando a los compañeros y esa parte sí la agradecemos”.

López Sánchez subrayó que “ojalá que la ley siga ahí protegiendo y dando seguridad a los compañeros. Podríamos decir que hoy está un poco tranquilo, pero no sabemos todavía qué plan tendrán los habitantes de San Miguel Chimalapas.

Dijo que “Rafael Cal y Mayor está un poco distanciado de Díaz Ordaz, pero formamos parte de la organización, conformamos un Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa, es decir, estamos en el mismo barco, somos los afectados de la controversia constitucional sobre límites territoriales, pero ahorita los están atacando a ellos en aquella zona, aunque su plan es avanzar hasta aquí”.

Reiteró que los comuneros oaxaqueños “dijeron que realizarían una asamblea general y que iban a decidir qué acciones seguirán. No es que esté resuelto el asunto”.

El ejidatario comentó que “donde está el problema ahora es en Díaz Ordaz, Ramón E. Balboa, Flor de Chiapas y Rodulfo Figueroa, que pertenecen a San Miguel Chimalapas, y la zona en la que estamos nosotros: Rafael Cal y Mayor y Canaán, una zona más grande que pertenece a Santa María Chimalapas.

Somos los afectados de la controversia constitucional de límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca. Somos todos. Pero nosotros no somos chimalapas, no tenemos la culpa porque tiene más de 60 años que fuimos declarado ejido. Tenemos carpeta básica y resolución presidencial”.