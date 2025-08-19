Ejidatarios protestan por contaminación

Ante presuntas irregularidades en la fumigación aérea cerca de zonas urbanas en las que los pesticidas afectan la salud de los pobladores del ejido Marte R. Gómez, estos protestaron contra esta actividad que señalan provoca a corto, mediano y largo plazo enfermedades.

Denuncian que la Asociación de Plataneros del Soconusco no ha respetado acuerdos firmados como el uso indebido de suelo con las pistas que utilizan para las aeronaves que en nada retribuyen al ejido, así como la devolución del pozo de riego para la comunidad.

Y es que los pobladores de Marte R. Gómez señalan que aunque las fumigaciones que realizan los productores de plátano para controlar las plagas son benéficas para sus cultivos, para ellos es nocivo debido a los productos químicos que son liberados desde el aire en avionetas, y que terminan llegando hasta los hogares.

Reiteraron que hay temor por la salud de los habitantes, pero sobre todo de grupos vulnerables como menores y adultos mayores, además del riesgo para animales y plantas de la zona.

Las autoridades, ejidatarios y avecindados de Marte R. Gómez, señalaron a través de un escrito dirigido al gobernador de Chiapas y en particular a la alcaldesa Sara Barrera para que soliciten la intervención de las instancias correspondientes y verificar los señalamientos, ya que existen acuerdos firmados ante notario de parte de la Asociación de Plataneros del Soconusco con el ejido para proteger a la población.

En el documento piden a la Asociación de Plataneros que preside Eduardo Altuzar López, se cumplan los acuerdos entre los que destacan el alto al derrame de líquido en casas habitaciones de este ejido.