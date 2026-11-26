Jaime Ramírez Maza, representante de la Procuraduría Agraria en Chiapas, dijo que en la entidad hay instalados un total de 85 Centros de Atención Agrarios (CDAA), integrados por tres mil 116 Núcleos Agrarios, en donde se integran a ejidos y bienes comunales, destacando que estas personas no saben leer ni escribir, usando mayormente huellas dactilares y acompañamientos de terceros en sus trámites.

Espacios comunitarios

Destacar que los CDAA, son espacios comunitarios establecidos por la Procuraduría Agraria de México para brindar atención directa, cercana y sin corrupción a los ejidos y comunidades en su territorio.

En este sentido, el representante resaltó la importancia de establecer mecanismos de colaboración que permitan acercar estos servicios a las personas vinculadas con el sector agrario y reducir los riesgos de abusos o fraude.

“Es muy importante, sobre todo para los sujetos agrarios del estado de Chiapas, las y los campesinos, ejidatarios y comuneros porque aún tenemos mucho rezago en la educación, en cada trámite que hacemos o en cada defensoría en la Procuraduría Agraria nos damos cuenta que las y los ejidatarios y comuneros no saben leer, porque efectivamente firman con huella y se les pide a los abogados que les ayuden a redactar las actas de sus asambleas porque ellos no saben leer ni escribir”, destacó.

Firman convenio

Por ello, dijo que recién firmaron un convenio para la alfabetización al campo chiapaneco, incluyendo los niveles de primaria y secundaria con los planes del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) y así abatir ese rezago educativo que existe en el estado.

Como parte de esta estrategia, los CDAA desempeñan un papel fundamental al facilitar el vínculo con los ejidos y contribuir a la habilitación de espacios destinados al funcionamiento de círculos de estudio y plazas comunitarias, acercando así los servicios educativos a las localidades.

En Chiapas, estas acciones avanzan a través de las diferentes coordinaciones de zona del Icheja, con un objetivo común: acercar oportunidades educativas gratuitas a las personas de 15 años y más, para aprender a leer y escribir, así como iniciar o concluir su educación básica sea una posibilidad al alcance de todas y todos.