Ejidatarios toman oficinas de CFE

Con cadena en mano y sumamente molestos, un contingente de pobladores del ejido Abelardo L. Rodríguez, de Cintalapa, decidieron manifestarse la mañana del miércoles en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la falta de energía eléctrica y nula atención.

Trascendió que minutos después de las 07:00 horas, los afectados se trasladaron a la cabecera municipal de Cintalapa para tomar las oficinas de la CFE, pues habían ignorado sus quejas.

Inconformidad

“Nuestra inconformidad es por qué se quemó un transformador, ya venimos y lo reportamos. La gente quiere que se cambie; ya nos dijeron que iban a llegar pero no lo hicieron, desde el día viernes en la noche que llovió y cayeron muchos se descompuso el artefacto”, expresó Jesús Isidro Gómez López, comisariado ejidal de Abelardo L. Rodríguez.

Tras lo anterior fue colocada una cadena que impedía el acceso a las instalaciones de la CFE.

El mensaje de los inconformes era que no se retirarían del lugar hasta que su ejido contará con el servicio de energía.

Momentos después personal de CFE salió a conversar con los manifestantes, para expresarles que una comitiva viajaría a Tuxtla Gutiérrez para trasladar el nuevo transformador hasta el ejido en cuestión y habilitar el servicio eléctrico, aun así los pobladores no se retiraron.