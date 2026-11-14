Ejidos ocupan 23.08 % de la subcuenca La Venta

La subcuenca La Venta cuenta con 314.76 kilómetros cuadrados (km²) de superficie ejidal, equivalente al 23.08 por ciento de su territorio total, distribuido entre cuatro municipios de Chiapas: Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa y Osumacinta.

De acuerdo con información del diagnóstico de Agua y Saneamiento elaborado por la organización Tierra Verde Naturaleza y Cultura A.C., Jiquipilas concentra la mayor extensión de superficie ejidal, con 158.44 km², seguido de Ocozocoautla de Espinosa, con 148.45 km².

En menor proporción se encuentran Cintalapa, con 3.94 km², y Osumacinta, con 3.93 km². En conjunto, estas extensiones representan casi una cuarta parte de la superficie de la subcuenca.

Dentro de las reservas

El análisis territorial también identifica que parte de los ejidos se encuentra dentro de dos espacios naturales protegidos: la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (Rebiso) y el Área Natural Protegida (ANP) Cerro Meyapac, zonas relevantes para la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales de la región.

La organización destacó que conocer cómo se distribuye la propiedad ejidal permite entender la relación entre las comunidades y el territorio que habitan, así como su papel en la conservación ambiental y la gestión de los recursos hídricos.

A través de este diagnóstico, Tierra Verde Naturaleza y Cultura busca aportar información sobre las características territoriales de la subcuenca La Venta y fomentar el conocimiento sobre la importancia de proteger los espacios naturales y las fuentes de agua.