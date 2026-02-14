El 14 de febrero no es festivo para todos

El día del amor y la amistad puede ser un día no tan feliz para algunas personas. Las expectativas, la presión social y comercial de pasarla en pareja y tener que darle un regalo, puede provocar ansiedad o estrés si la economía no es tan buena, también para aquellos que están solteros.

La psicóloga clínica Leticia Pérez de la Cruz comentó que es tema bastante complicado. Lo cierto es que el 14 de febrero ha tomado un enfoque más comercial en los últimos años, arraigándose en la cultura social el tener que dar un detalle a la pareja o a los amigos para demostrar amor y afecto.

Afectaciones

Puede influir de forma negativa en aquellas personas que tienen una predisposición emocional que los lleve a tener sentimientos de soledad, ansiedad, rechazo. Esto no es normal, es señal de una experiencia traumática, porque en la madurez entendemos que ser felices no depende de otra persona.

“No necesariamente se refiere a haber sufrido violencia infantil o abandono, sino a la falta de aprendizaje para regular y entender las emociones, a no aprender a desarrollar ciertas conductas, por eso se suele buscar en una pareja esas carencias”.

Ahí entran las expectativas en una pareja, el querer que esa persona sea de una forma específica y que va acorde a lo que se necesita desde hace mucho tiempo, pero la responsabilidad de sanar esas carencias es de uno mismo.

Respecto a los regalos en esta fecha, también tiene relación a las expectativas, el querer que la pareja demuestre su amor con un regalo costoso o llamativo.

El equilibrio en la pareja es importante, no si hay regalos caros o baratos. Se debe conversar para llegar a un intercambio equilibrado de varias cosas.