El 41 % de la subcuenca del Sabinal está protegido

La conservación de las áreas naturales que integran la subcuenca Tuxtla Gutiérrez-Sabinal es fundamental para proteger los ecosistemas y garantizar la disponibilidad de agua en la región. De acuerdo con el Diagnóstico de Agua y Saneamiento elaborado por Tierra Verde Naturaleza y Cultura A.C., el 41 por ciento de esta superficie se encuentra bajo algún esquema de protección ambiental.

La subcuenca abarca un territorio de 381 kilómetros cuadrados, de los cuales 156 corresponden a áreas naturales protegidas.

Estos espacios resguardan una importante diversidad de flora y fauna, además de contribuir al equilibrio ecológico y a la regulación del clima.

Zonas

Entre las áreas que forman parte de esta superficie se encuentran el Parque Nacional Cañón del Sumidero, la Reserva Estatal Corredor Meseta de Copoya-Cerro Mactumactzá, el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal y las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica La Pera y Villa Allende.

Estos espacios representan una parte importante del patrimonio natural de Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores, debido a que contribuyen a mantener los ecosistemas que favorecen la infiltración del agua, la conservación de los suelos y la regulación de las condiciones ambientales.

El cuidado es indispensable

La organización destacó que la protección de estas áreas resulta indispensable para mantener los servicios ambientales que benefician a la población, especialmente ante los desafíos relacionados con el crecimiento urbano y la disponibilidad de agua.

La conservación de las zonas naturales, además de proteger la biodiversidad, representa una medida necesaria para preservar las fuentes de agua y contribuir al bienestar de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.