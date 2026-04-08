El 70 % de las mujeres pueden desarrollar miomas uterinos en algún momento entre la tercera y quinta década de vida, señaló Lourdes Flores, especialista en Ginecología y Obstetricia; indicó que entre los síntomas que podrían estar relacionados destacan menstruaciones muy abundantes o dolorosas.

Detalló que la miomatosis uterina es una enfermedad benigna del útero caracterizada por la presencia de tumores llamados miomas o fibromas, que se originan en el músculo uterino y, aunque no son cáncer, pueden generar síntomas importantes y complicaciones si no se detectan y tratan de forma oportuna.

La subespecialista en Biología de la Reproducción, apuntó que si bien la causa exacta de su aparición no se conoce completamente, diversos factores pueden influir.

Causas

Algunos son: cambios hormonales, sobre todo relacionados con los estrógenos; antecedentes familiares; edad reproductiva; sobrepeso u obesidad; inicio temprano de la menstruación.

“Los miomas dependen en gran medida de las hormonas femeninas, por eso suelen aparecer durante la etapa reproductiva y pueden disminuir su tamaño después de la menopausia”.

Un periodo menstrual abundante en exceso no es normal. Cuando una mujer necesita cambiar toallas o tampones cada hora, presenta coágulos grandes o el sangrado dura más de siete días, es importante acudir a valoración médica.

Aunque no todas las mujeres con miomas presentan problemas reproductivos, en algunos casos puede interferir con la fertilidad, dependiendo del tamaño, número y ubicación, porque pueden alterar la cavidad uterina, dificultar la implantación del embrión o incrementar el riesgo de aborto espontáneo.

En mujeres que desean embarazarse y tienen dificultad para lograrlo, es importante descartar la presencia de miomas, ya que en ciertos casos su tratamiento puede mejorar las posibilidades.