El 75 % de la economía depende del empleo informal

Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, reconoció que el 75 % de la actividad económica en el estado proviene del sector informal, una cifra que se ha mantenido en los últimos años sin una reducción significativa.

Proyectos a largo plazo

En entrevista, Pedrero González destacó que aunque el Gobierno Estatal trabaja en proyectos a largo plazo —como el gasoducto y los Polos de Desarrollo—, la informalidad sigue siendo un reto.

“Andamos en más o menos el 75 % de la economía. No tenemos datos que indiquen que ha crecido, se ha mantenido realmente”, afirmó.

El funcionario señaló que la inseguridad afectó la economía local, pero que bajo la premisa del gobernador de priorizar la seguridad y el turismo se ha logrado una recuperación paulatina.

Sin embargo, admitió que el empleo formal ha crecido de manera significativa desde el inicio de la administración.

Sobre las estrategias para reducir el ambulantaje y la informalidad Pedrero González mencionó que la clave está en ofrecer beneficios tangibles, como acceso a créditos y programas gubernamentales.

“No pueden entrar a un programa de apoyo si no son formales. No pueden acceder a estrategias como Marca Chiapas”, explicó.

Además destacó iniciativas como punto Chiapanequidad, que brinda espacios a empresarios o emprendedores locales para que puedan ofertar sus productos.

Resaltó los esfuerzos para obtener denominaciones de origen e indicaciones geográficas —como la próxima certificación del Comiteco—, lo que, según él, agregará valor a productos chiapanecos como el café, el mango y el ámbar.