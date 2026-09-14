El 80 % de la población usa el transporte público

La necesidad de actualizar la red de rutas del transporte público de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez se debe a que al menos el 80 por ciento de la población se mueve en transporte público, informó Amalia Parra, directora de movilidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Aseguró que aunque ya existe una base de datos de las rutas de las principales ciudades de Chiapas, esta presenta rezagos importantes, por lo que calificó como urgente actualizarlas.

“Tenemos que mejorar, avanzar y profesionalizar hacia una actualización del formato que tenemos de esta base de datos”, afirmó la funcionaria.

Herramientas

Reconoció que si bien existen herramientas similares al proyecto “Mapatón Tuxtla” que permiten visualizar dónde están las rutas, estas no son suficientes para responder a las necesidades actuales de movilidad.

La funcionaria enfatizó que la actualización de la red de rutas es una condición necesaria para avanzar hacia un sistema integrado de transporte y para cumplir con los requerimientos de la Federación.

Recordó que Chiapas es de los pocos estados que ya envían datos a las dependencias federales para avanzar en conjunto con el gremio transportista.

En ese sentido, indicó que la actualización de la red debe permitir conocer no solo los trazos de las rutas, sino también horarios, frecuencias, precios y tiempos de recorrido, información que debe concentrarse en un solo sitio para ponerse al servicio de la ciudadanía y que puedan planear sus traslados.

Cultura e identidad

La directora resaltó que el transporte público también es cultura e identidad para las y los tuxtlecos y que depende del servicio para acceder a derechos como la salud, la educación, el trabajo y la recreación.

Indicó que este esfuerzo representa una inversión de tiempo y recursos para mejorar y dignificar el transporte público, “una tarea que hasta ahora no se había realizado”.