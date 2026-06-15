El 90 % de los accidentes se pueden evitar

Nueve de cada diez hechos de tránsito en Chiapas son totalmente prevenibles. Así lo aseguró el Organismo de Seguridad Vial del estado (Osevi), que atribuye esta posibilidad a tres factores fundamentales: la educación vial, el respeto a las normas de tránsito y una cultura sólida de prevención.

Para avanzar en ese objetivo, el Osevi informó que recientemente realizó una mesa de trabajo con la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, con el fin de fortalecer las estrategias de capacitación y concientización dirigidas a la población chiapaneca.

El organismo destacó que esta colaboración se da en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, una fecha que busca promover el respeto a las reglas de tránsito como herramienta para salvar vidas, reducir lesiones y evitar siniestros en calles y carreteras.

Lineamientos

“Estos trabajos de colaboración son bajo lineamientos internacionales, cumpliendo estándares y certificaciones a nivel nacional. Estamos convencidos de que la capacitación es la piedra angular en la prevención de cualquier tragedia”, subrayó el OseviChiapas.

La urgencia del llamado cobra sentido frente a las estadísticas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2024 se registraron 4 mil 065 accidentes de tránsito en la entidad, lo que equivale a un promedio superior a 11 siniestros diarios. Los municipios más afectados fueron Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

Los datos oficiales también revelan una realidad alarmante: los accidentes viales son una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, además de dejar cientos de lesionados cada año. Entre los factores más recurrentes están el exceso de velocidad, las distracciones al volante, el conducir bajo efectos del alcohol y el incumplimiento general de las normas de tránsito.