El “ABC de las emociones” es clave: Raúl Bonifaz

“El ABC de las Emociones”, un proyecto que está impulsando el Gobierno Federal, es clave para ayudar a las juventudes de 14 a 18 de años en el país, a fin de reconocer, comprender, nombrar y atender el tema de la salud mental, dijo Raúl Bonifaz, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A nivel local, resaltó, las acciones también se han retomado por el gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar.

En el caso de las escuelas de educación secundaria, explicó, se realizan pláticas con la comunidad estudiantil y se convierte en un espacio de lectura, reflexión y diálogo, todo relacionado a la salud emocional y la convivencia.

“El ABC de las Emociones está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, tiene como finalidad brindar herramientas para reconocer, comprender, nombrar y expresar las emociones”, relató Bonifaz.

Los trabajos, con este proyecto de política pública, van orientados a fortalecer las relaciones saludables y el bienestar socioemocional.

“Esta estrategia forma parte de la visión de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que reconoce que la formación integral de las y los estudiantes no depende únicamente de los aprendizajes académicos, sino también de su bienestar emocional, sus relaciones sociales, la empatía, la inclusión y las condiciones de su entorno”, complementó Bonifaz.

Además que de la escuela es el espacio de enseñanza-aprendizaje, el representante de la SEP en Chiapas resaltó que también se convierte en el lugar de convivencia social, de escucha y de expresión para las juventudes.

Ahora la estrategia incluye la difusión de material impreso para estudiantes, docentes y la población, además de 250 mil carteles con mensajes de salud mental.