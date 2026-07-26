El Albino Corzo, de los más modernos del sur

El aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, ubicado en el tramo carretero Vergel-Aeropuerto, se mantiene como la principal puerta de entrada aérea a Chiapas, y con mayor dinamismo del sureste mexicano.

Además de fortalecer la conectividad nacional, la terminal ha apostado por modernizar la experiencia de los viajeros mediante espacios que reflejan la riqueza natural y cultural del estado.

Sector turístico

De acuerdo con reportes del sector turístico de Chiapas, elaborado por la Secretaría de Turismo (Sectur), durante el primer semestre de 2025 la terminal movilizó 831 mil 326 pasajeros, cifra superior a los 805 mil 938 registrados en el mismo periodo de 2024, un incremento de 25 mil 388 usuarios.

En los últimos años, la imagen del aeropuerto también ha evolucionado.

En distintas áreas de la terminal se instalaron pantallas digitales de gran formato que brindan información a los pasajeros y proyectan imágenes promocionales de los principales destinos turísticos del estado.

Una nueva experiencia

Durante un recorrido por las instalaciones del aeropuerto, fue posible constatar el constante flujo de pasajeros y la dinámica operativa que caracteriza a esta terminal aérea.

Su concepto de inspiración selvática, complementado con pantallas gigantes, un recibimiento al ritmo de la marimba y los bailes tradicionales, ofrece una experiencia única a los viajeros, que transforma cada llegada en una grata bienvenida.

Vuelos estratégicos

Actualmente, el aeropuerto conecta a Chiapas con destinos estratégicos como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, Tijuana y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, facilitando el acceso de turistas y empresarios a sitios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, el Cañón del Sumidero y Palenque.