El 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol y Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, fecha que invitan a reflexionar sobre una realidad frecuentemente minimizada, se recordó que el alcohol también es una droga.

Yksmark Kramsky, consejero en adicciones y director de Una Nueva Luz Para Tu Vida A.C., institución con 22 años de trayectoria en Tuxtla Gutiérrez, advirtió que su aceptación social y comercialización legal no eliminan los riesgos que representa para la salud y la estabilidad familiar.

“Nos preocupan las drogas ilegales, pero hemos aprendido a convivir con una droga que se vende libremente, que está presente en nuestras celebraciones y que puede provocar dependencia, enfermedades e incluso la muerte. El alcohol también es una droga, aunque a muchos les incomode reconocerlo”, señaló Kramsky.

Daños

Explicó que el consumo problemático de sustancias etílicas puede ocasionar conflictos familiares, dificultades económicas, accidentes y situaciones de violencia, afectando incluso a personas que nunca han consumido. Subrayó que el hecho de que una bebida sea legal no significa que sea inofensiva.

El consejero en adicciones destacó que uno de los principales desafíos es dejar de normalizar conductas de riesgo y reconocer oportunamente cuando el consumo comienza a afectar la salud, las responsabilidades y las relaciones personales. Asimismo, señaló que quienes desarrollan una dependencia requieren atención, acompañamiento y alternativas de tratamiento, no prejuicios ni estigmatización.

Reflexión

Kramsky hizo un llamado a aprovechar esta conmemoración para reflexionar sobre el lugar que ocupa el alcohol en la sociedad y las consecuencias que puede generar su consumo.

“No se trata de juzgar a quien bebe, sino de reconocer que estamos frente a una sustancia capaz de generar adicción y destruir vidas. Que el alcohol sea legal no cambia su naturaleza ni sus riesgos. Una conversación a tiempo puede cambiar una vida y, en ocasiones, también el futuro de toda una familia”, concluyó.