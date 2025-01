El Ali Babar, la catedral de Pepe Kassab

“Una persona caracterizada por su amabilidad y respeto”, es como el periodista Sarelly Martínez Mendoza describió a Pepe Kassab, creador del botanero Ali Babar, un espacio que fusiona la comida árabe con la comida local. El buen trato y los sabores únicos hicieron de este establecimiento el punto de encuentro para la clase política, para los artistas y periodistas de época del estado de Chiapas.

Origen

Pepe Kassab, de origen árabe, en la última plática que mantuvo en el Café Avenida con el periodista Sarelly, le confió que nació el 20 de agosto de 1935, en Bagdad. A los nueve años salió con sus padres, Elias y Mary, de Irak y se fueron a Turquía, Francia, Nueva York, México, Ixtepec y, finalmente, Tuxtla.

“Hablaba mucho de Oaxaca y de su relación que tenía con la gente allá; siempre sacaba a colación que el exgobernador José Murat era su sobrino. El año pasado me platicó de que había llegado de Bagdad muy chico y se habían instalado aquí en Tuxtla, aunque primero se instalaron en Juchitán por eso la familia de él, estaba allá”, dijo.

“La mamá del exgobernador José Murat Kassab es su hermana, por lo tanto, es tío del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa. De vez en cuando se ausenta para visitar a la familia del Istmo, pero también a la de Europa”, relató el maestro y cronista, Alfredo Palacios Espinosa.

El Ali Babar

Palacios Espinosa detalla que antes de la cantina de Ali Babar, don Pepe tuvo un restaurante de comida árabe en el mezanine del hotel Tuxtla, que se ubicaba en la 1ª Poniente entre la 4ª y 5ª Sur, el cual “cerró para iniciar el negocio que le dio excelentes resultados”.

Palacios Espinosa en su libro “Los aguajes de ayer y hoy. Las cantinas de Tuxtla y otras ciudades”, describe el negocio que dotó de éxito y reconocimiento al empresario José Kassab, el Ali Babar: “está ubicado en una casa vieja de teja y un gran corredor techado de lámina y con algunas plantas en medio, sobre la 3ª Norte Poniente, entre 11ª y 12ª Poniente”.

En el área original de la casa, están varias cocineras preparando la botana y en otro espacio se resguardan las bebidas. El mobiliario es de plástico.

Para el periodista José Juan Balcázar, un frecuente visitador de este “aguaje”, el Ali Babar, si bien “no es lugar arquitectónicamente agraciado, la cocina lo abarca todo”.

“Es muy singular por el tipo de botana; no es la que acostumbramos los chiapanecos en los botaneros, pues fusiona la cocina de la infancia de don Pepe, que es lo que lo vuelve un atractivo al paladar de los ‘bolos’”, declara, al tiempo que especifica que los tacos de cabeza son espectaculares y los mejores de Tuxtla.

Gustoso por las quesadillas de frijol con queso y epazote, Sarelly concuerda que el “éxito del Ali Babar, es fusionar las dos culturas en un menú” y por el tacto de don Pepe que siempre se caracterizó por su amabilidad y acercamientos con los clientes.

“La Catedral”

El periodista Sarelly Martínez explica que los botaneros son “espacios de refugio donde la gente se permite un descanso de los ajetreos de la vida cotidiana y del trabajo, similares a las iglesias. Estos constituyen un oasis de tranquilidad y de paz, además de ser lugares con una larga tradición”.

“Yo creo que el Ali Babar es el lugar emblemático de Tuxtla, de encuentro de políticos y periodistas, hay otros espacios, pero este es el lugar principal. La Catedral de los espacios de refugio y de convivencias entre periodistas, la clase política, profesionistas y todo tipo de gente”, declaró.

Anécdota de la casa

A don Pepe, le llamaban “Harry, El Sucio”, un apodo que le puso el fundador de esta casa editorial, Cuarto Poder, Conrado de la Cruz Jiménez. En respuesta al apodo de la “La Musha”, que el creador del Ali Babar, le puso a don Conrado.

Sarelly cuenta que ambos eran muy amigos, al grado de ponerse apodos y hasta la actualidad, muchas personas refieren a este icónico lugar.

“Ellos, se conocían desde los 70’s u 80’s. Conrado le puso “Harry, El Sucio”, en alusión a una película de moda de Clint Eastwood que lleva el mismo nombre”.

Sarelly determina que don Pepe era bromista y amable, pero serio y firme al manejar su negocio y solía sacar a las personas que provocaban algún problema en el local.

Anécdota del habanero

Cuenta José Juan Balcázar: “Yo lo molestaba mucho porque un día llegué y había una cartulina en la entrada que decía: ‘Se prohíbe la entrada a cualquiera de la familia Pedrero’. Se refería a los dueños del hotel Bonampak, a donde él llegaba todos los días a desayunar”.

“Asiduo al famoso restaurante, todos los días llevaba su chile habanero y lo sacaba y lo comía junto a su desayuno, pero como habían cambiado de gerente del restaurante, quiso sacar su chile habanero y va al mesero y le dice que no, que eso estaba prohibido”.

“Oiga pero si yo aquí tengo tantos años viniendo a desayunar y siempre traigo mi chile”, contestó don Pepe. “Pues está prohibido”, contestó el mesero; “entonces les dijo, pues váyase a la chingada, se encabronó, se salió directamente a la papelería para poner en el Ali Babar su cartulina”.

A don Pepe le pidieron disculpas, lo que valió quitar la cartulina y esa prohibición del acceso a los miembros de esa familia.

El botanero era atendido por su dueño desde las 13:00 horas, siempre estuvo atento a la puerta de la calle para saber quién entra, coincidieron Alfredo Palacios y JJ Balcázar, y de quien dicen, se “pensaría que nació con el cigarro entre los dedos”.

Punto de encuentro

“Siempre he ido indistintamente con amigos, políticos, poetas, escritores, cantantes; un día me tocó estar con un actor, amigo mío, que se llama Daniel Martínez y el comediante ‘Lalo’ Manzano; en otra mesa, al fondo, estaban los de Botellita de Jerez; Daniel me dice: ‘allá están mis ídolos’ y se va como muchachito corriendo a pedir autógrafo”, declaró Balcázar.

“Es que en el Ali Babar te podías encontrar a quien quieras, y toda la gente que viene de fuera, trae la referencia del Ali Babar y quieren ir a comer ahí”, acotó

La importancia de este punto de encuentro, y la calidez de don Pepe se tradujo en una hecatombe tras su muerte este jueves 9 de enero del 2025. Desde el gobernador del estado, senadoras y senadores, hasta periodistas, intelectuales y artistas, que expresaron sus condolencias.