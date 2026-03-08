El arte como lucha constante por la visibilidad

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con más de 15 años de trayectoria, la artista visual chiapaneca Zeltzin García compartió su experiencia dentro del mundo del arte, un camino que, aseguró, para muchas mujeres ha significado resistencia, lucha y búsqueda constante de espacios de visibilidad.

Destacó que su trayectoria como fotógrafa y creadora audiovisual está ligada a un proceso creativo profundamente conectado al autodescubrimiento y al diálogo con otras mujeres.

Desde su perspectiva, el arte no solo permite expresar ideas sino también comprender las historias compartidas que atraviesan a distintas generaciones.

Reflexión

“Para todas las mujeres, caminar en el arte es siempre un camino de resistencia y de lucha. En marzo aprovechamos estos espacios para conmemorar, pero también para reflexionar sobre cómo nos desarrollamos como mujeres”, expresó.

Zeltzin García ha explorado distintas ramas de las artes visuales.

Inició trabajando con técnicas antiguas de fotografía, después incursionó en la fotografía digital y, en años recientes, ha ampliado su práctica hacia el video, el fotocollage y la cinematografía.

Gran parte de su inspiración proviene de las memorias familiares, en particular de los objetos que resguardan la historia de su línea materna.

A partir de estos elementos, desarrolla proyectos que exploran la relación entre identidad, memoria y territorio.

El interés de la artista por la creación visual comenzó desde muy joven.

Recordó que, cuando era preadolescente, su madre le regaló su primera cámara de video, lo que marcó el inicio de su curiosidad por observar el mundo desde la lente.

Con el paso del tiempo, y acompañada por maestras y referentes en el ámbito audiovisual, consolidó su camino profesional.

Para García su trayectoria no ha sido un proceso individual, sino colectivo, su formación y crecimiento, dijo, han estado marcados por el intercambio con otras mujeres: artistas, amigas, maestras y familiares que han influido en su forma de entender el arte y la vida.

En ese sentido, consideró que, aunque en Chiapas se han abierto nuevos espacios para el arte contemporáneo, aún queda un largo camino por recorrer para lograr mayor reconocimiento y difusión de las propuestas artísticas, sobre todo aquellas impulsadas por mujeres.

Transformación

“Estamos en un momento importante de transformación. Es una gran oportunidad para que los espacios de visibilidad crezcan. Pero también es necesario ejercer nuestros derechos culturales y continuar trabajando para que las políticas culturales sean más abiertas”, señaló.

Subrayó que el arte cumple un papel fundamental en la construcción de identidad y comunidad, pues permite reflexionar sobre las realidades sociales y sembrar ideas que, con el tiempo, pueden generar cambios.

Finalmente, envió un mensaje a las nuevas generaciones, en especial a niñas y jóvenes que desean iniciar en el mundo del arte: hacerlo sin miedo y con libertad creativa.

“Este recorrido se camina sin miedo. Es importante que las infancias puedan desarrollarse con libertad para crear y creer en esos mundos que existen dentro de nosotras y que también pueden llevarse al exterior a través de las obras”, concluyó.