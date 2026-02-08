El auto no es sinónimo de progreso

En 2023, la Ley general de movilidad y seguridad vial se publicó en el Diario oficial de la nación. Su aprobación fue un hito, señala Ángel Román, parte del comité Semilla del Foro Nacional de la Bicicleta. Fue la primera vez que organizaciones civiles, sobre todo de ciclistas y de movilidad diversa, pudieron contribuir en una ley de nivel federal, sin embargo, hasta el momento Chiapas no ha armonizado esta ley.

En México, solo 23 estados han armonizado esta ley general y en el caso de Chiapas, indica Ángel Román, los encargados de la armonización eran la pasada legislatura estatal, pero no lo hicieron y observan que para el actual congreso el tema tampoco es prioridad.

Esa es la lucha que siguen haciendo los colectivos: insertar los conceptos de la nueva movilidad, que no priorice al carro sino al peatón, en las autoridades que toman las decisiones, en quienes sigue muy arraigada la idea de que el carro es sinónimo de progreso.

Foro nacional de la bicicleta

Entre los colectivos que siguen insistiendo en una nueva movilidad se encuentra el comité Semilla del Foro Nacional de la Bicicleta, quienes son herederos del Foro mundial de la bicicleta, nacido en 2012 en Porto Alegre, Brasil, como respuesta al atropello intencional contra varios ciclistas en esa misma ciudad.

Sus actividades se realizarán del 11 al 26 de marzo y son organizadas por un grupo de voluntarios que se reúnen cada viernes y que ofrecen una entrevista exclusiva para dar a conocer esta nueva movilidad. En la actualidad tienen una campaña de crowdfunding, al mismo tiempo que logran alianzas con universidades o secretarías como la de Movilidad y Transporte de Chiapas.

La utopía en San Cristóbal

La ley general de movilidad se traduce en lo que se conoce como calle completa. “Con banquetas amplías, con texturas antiderrapantes y considerando áreas verdes para la captación de agua”, agrega Ángel. Además de ciclovías bien delimitadas y espacios y carriles para el transporte público.

Sobre qué tan viable es implementar esta ley en San Cristóbal y en todo Chiapas, los integrantes del comité Semilla del Foro Nacional de la Bicicleta son optimistas, sobre todo porque la gente aún está acostumbrada a caminar.

La bici es un medio de transporte eficiente

Juan Aguilar cuenta que en su taller de bicicletas sus clientes le explican que usan ese medio de transporte porque llegan a tiempo a sus compromisos. “Porque si agarran colectivo, a pesar de que podría ser una forma de movilizarse rápido, aquí en la ciudad no es así, tardas más en colectivo que en bicicleta”.

La propuesta para que la ciudad deje de crecer de forma tan caótica, señala Bianni, es crecer hacía arriba, lo cuál traería ventajas.

“Porque el municipio gasta menos en introducir servicios. Si creces a los lados, tienes que meter drenaje, conexión eléctrica, en cambio si construyes hacia arriba, los servicios ya están”.

Turistificación

En San Cristóbal, señalan, hay infraestructuras que complican el paso de personas mayores o con discapacidad. “De pronto hay cuestiones muy nostálgicas como esto de los empedrados que responden a una lógica de turistificación de la ciudad y no tanto con la identidad cultural” señala Verónica Fuentes.

Por su parte Juan cree que este “maquillaje para los turistas” fracasa porque los mismos visitantes después se ven envueltos en grandes filas de tráfico, y encuentran que la ciudad tiene un desorden vial.

Consideran que un mejor ordenamiento en movilidad podría favorecer al propio turismo. “Porque si somos empáticos, la verdad es que los automovilistas ya no se la pasan muy bien porque hay atascones innecesarios”, agregan.