El Buen Fin cumple con las expectativas

Las expectativas de El Buen Fin se están cumpliendo en la zona fronteriza con Guatemala, las ventas físicas en plazas comerciales y el centro de Tapachula han llenado la confianza de empresarios y preliminarmente se ha señalado que es un respiro para la economía de la región, a esto se suma las compras en líneas que también representó un auge, comerciantes consideran que ha sido de los mejores años dentro de este programa.

Las pantallas y electrodomésticos se han convertido en los artículos con mayor demanda por parte de los tapachultecos en los primeros días de el Buen Fin, ya que algunas marcas registran descuentos atractivos.

Tras un recorrido realizados en el centro de la ciudad, se observó a varias personas cargando en hombros pantallas y a otras subiendo a camionetas desde refrigeradores, estufas y lavadoras.

Al respecto Elías Guzmán, fue una de las personas que aprovechó El Buen Fin para adquirir una pantalla, quien se mostró satisfecho porque pudo ahorrarse una buena cantidad de dinero, ya que anteriormente había cotizado el precio de este artículo.

Por su parte, don Octavio Nolasco dio a conocer que en su caso aprovechó para adquirir una lavadora y un refrigerador, que era lo que necesitaban en casa, y como tenían descuento, no dudó en sacarlos a pagos.