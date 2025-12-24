El Buen Vivir, resultados del Lekil Kuxlejal

Recuperando de la cosmovisión maya-tsotsil el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), que constituye el principio político, social y espiritual que orienta a la actual administración encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. En concordancia con esta visión, la Secretaría de Educación bajo el liderazgo de Roger Mandujano, ha emprendido acciones para colocar a la educación como el corazón del sistema público: desde las aulas se forman ciudadanas y ciudadanos competentes, así como comunidades compasivas y amorosas.

La Secretaría de Educación aporta la “Pedagogía de las Conciencias”, un entramado que articula cuatro principios fundamentales. El primero, Lekil Kuxlejal, expresa una cosmovisión integral que comprende dimensiones interdependientes; en el ámbito educativo se despliega a través de Lekil Chanel (Aprender en comunidad), porque el aprendizaje más profundo nace del encuentro con el otro, del diálogo y del tejido colectivo de saberes, materializando así el Buen Vivir; Ich’el ta muk’ (Respetar para engrandecer), porque una comunidad florece cuando honra el esfuerzo, la trayectoria, la legalidad y la dignidad de cada uno de sus miembros, fundamentos esenciales para la vida en armonía y el K’uxubinel (Cuidar con amor y responsabilidad) en vista de que educar es, ante todo, un acto de cuidado activo, amoroso y permanente, especialmente hacia quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, asegurando que todas y todos participen del bienestar colectivo.

Labor formativa

El trabajo de Roger Mandujano también retoma lo dicho por Enrique Dussel: “Sin una descolonización del pensamiento no hay revolución”, por lo que es vital para abrir la mente, corazón y la conciencia, para reconocer que quienes habitamos la Madre Tierra compartimos la responsabilidad de cuidarla y cuidarnos mutuamente. Esta comprensión establece una corresponsabilidad en el bienestar integral del sistema educativo y su armonía colectiva, por lo tanto, desde la atención a las relaciones interpersonales hasta el fortalecimiento del bienestar socio-emocional, se reconoce que para enseñar y aprender es indispensable sentirse en paz, acompañado y protegido.

En este sentido, se realizó la Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en 12 municipios, con la participación de 600 docentes, directivos y autoridades, para reafirmar el compromiso con la diversidad lingüística: la lengua materna es un acto de lealtad y un gesto de respeto profundo hacia la esencia de los pueblos. Celebrarla es practicar el ich’el ta muk’ hacia la palabra ancestral; engrandece a la comunidad al validar su identidad y fortalecer su autoestima cultural, pues faltar al respeto a una lengua es fallar a la comunidad que la resguarda.

La Secretaría de Educación abraza el Lekil Kuxlejal gobierno como prueba fehaciente de que hemos aprendido a sentipensar la política educativa. Es el testimonio de un gobierno que, guiado por estos principios, ha dejado de ser una administración fría para convertirse en una institución que cuida; que no solo instruye, sino también aprende de su gente; que no solo gestiona recursos, sino que honra trayectorias; y que, sobre todo, demuestra con acciones un amor profundo por su pueblo.