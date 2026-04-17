El cacao del Soconusco da identidad y origen: Yamil

Luego de dos días de exitosas conferencias, muestras gastronómicas, concursos de dibujo, de innovación gastronómica, exposición y venta, culminó el 8.º Festival Chiapaneco del Cacao y el Chocolate 2026, que por primera vez se realizó en esta ciudad.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, destacó que el cacao significa origen, identidad y prosperidad de la región que lo vio nacer: el Soconusco.

Reiteró que esta octava edición representó la oportunidad para recordar que se debe consumir de manera consciente productos sanos, de la mejor calidad, “y apoyar sobre todo iniciativas que promuevan la sostenibilidad, trazabilidad y la justicia en la cadena del suministro del cacao garantizando prosperidad para todos”.

Premiación

La ocasión se aprovechó para premiar a los ganadores de los concursos de dibujo infantil “Historias de mi familia con cacao y chocolate” y el segundo de “Innovación gastronómica con cacao”.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago; la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez; el delegado del gobierno de Tapachula, José Antonio Hernández Flores; el director del festival, Jorge Luis de los Santos; expositores y público en general.