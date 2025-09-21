El café se mantiene a precios altos

El café se ha cotizado desde 380 dólares llegando en el último ciclo a 438 dólares, el precio más relevante en toda la historia de este grano, lo que obedece a la demanda; se espera que tanto el arábigo y el robusta se mantengan en ese margen, hasta un mínimo de 340 dólares en los próximos dos ciclos.

Jorge Utrilla Robles, director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), comentó que el objetivo es mantener los estándares de calidad y el nivel de producción, no apostar a la desgracia de otros productores como Brasil, que enfrentó una helada y una sequía bastante fuertes.

Producción

Solo Brasil cosecha 50 millones de sacos, mientras que México cuatro millones y medio. “La apuesta es que nos vayamos a las calidades, un café de alta calidad será siempre recibido en cualquier lugar del mundo”.

Explicó que el precio del café arábiga se rige de la Bolsa de Nueva York y el café robusta a través de la Bolsa de Londres. A Chiapas impacta el café arábigo porque el 90 % de la producción es de este tipo.

La ventaja es en Chiapas un amplio territorio es idóneo para obtener café de muy alta calidad, de especialidad, superior a 80 puntos, basados en el aroma, fragancia, sabor, acidez y sabor residual.

Trabajo

El trabajo se debe enfocar en cómo hacer una mejor recolección, fermentación, procesos en beneficio húmedo y seco, el almacenamiento y el comercio. El centro de investigación y transferencia de tecnología del café está enfocado en esos factores.

Mencionó que se deben potencializar más los distintivos Marca Chiapas y Hecho en México, que incluyan al café chiapaneco, para que sean referente de muy alta calidad. Están vinculados con la Secretaría de Economía, Medio Ambiente y otras.

“El café es más que solo un cultivo, estamos inmersos al menos el 20 % de las y los chiapanecos, tiene influencia en el medio ambiente.”