El calvario de los viajantes en el puente Tablazón

Luego de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en el municipio de Mapastepec, que ocasionó la caída de dos puentes de suma importancia, los más afectados son los viajantes, que sin importar edad, localidad, o estatus económico, deben esperar su momento de pase.

Así se ha observado en el puente desplomado conocido como el Tablazón, donde personal de la Guardia Nacional (GN) con apoyo y coordinación de Protección Civil (PC) , colocaron un lazo de ayuda, para que quienes necesiten cruzar al otro extremo puedan bajar de forma “segura” ya que la pendiente es prolongada.

Trabajos

“Llevo cuatro horas, cuatro horas de estar aquí en el puente; no nos dejaban pasar por que estaba pasando gente de Tapachula para este lado, ya llevamos rato acá, ya queremos llegar a casa a mirar a nuestra familia, vengo desde Ciudad de México y voy para Tapachula”, expresó Federico Tadeo, viajante que tuvo que transbordar para llegar a su destino.

En ese sentido, las personas de avanzada edad sufren un calvario, al tener poca movilidad o sufrir una enfermedad crónico degenerativa, ante ello elementos de seguridad redoblan esfuerzos para subir o bajar entre dos o más personas a esa población.

Esto es tan solo uno de los tantos problemas que reciente el municipio costero, ya que las afectaciones han impactado en las familias, perdiendo bienes materiales como vehículos, casas, así como animales.