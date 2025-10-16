El cáncer de mama se combate todos los días: Yamil

Con el firme compromiso de promover la salud y la prevención entre las mujeres tapachultecas, el alcalde Yamil Melgar, acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, encabezó el arranque de la Campaña de Salud Integral por la Lucha Contra el Cáncer de Mama, una jornada que reafirma la importancia de cuidar y proteger la vida.

Estrategia municipal

Durante el evento, el alcalde destacó que estas acciones son parte de la estrategia municipal para fortalecer la atención preventiva y generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, a fin de reducir riesgos y salvar vidas.

“La salud de las mujeres tapachultecas es una prioridad, el cáncer de mama no se combate solo en octubre, se combate todos los días con información, solidaridad y atención médica oportuna”, subrayó.

Durante la jornada en la que participaron la sexta regidora, Adriana Blas Solís y el director del SDIF Municipal, Carlos Herrera, el presidente municipal agradeció el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, cuyas gestiones han permitido fortalecer las campañas médicas y de salud preventiva en Tapachula, destacando que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sociedad civil son clave para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.

Una ciudad saludable

Finalmente, Yamil Melgar reiteró su compromiso de continuar trabajando para promover una ciudad saludable, empática y solidaria, donde la prevención sea una herramienta permanente para proteger la vida y el bienestar de todas las mujeres.