El caos de los bloqueos en la capital

“Va usted a tener que caminar, madre”, expresó el chófer de un camión de la ruta Berriozábal-Tuxtla a una de sus pasajeras, quien desconocía que había un bloqueo carretero.

La mujer además iba tarde al trabajo y tenía que caminar casi un kilómetro para tomar un colectivo al otro lado del contingente magisterial.

“El miércoles fue lo mismo”, contestó la mujer, quien en un tono molesto dijo que a mitad de semana le tocó un tráfico intenso debido a una manifestación de trabajadores del IMSS que se plantaron en una de las oficinas ubicadas en la colonia Plan de Ayala.

Manifestación

La situación de inconformidad inició minutos después de las 9 de la mañana, cuando se vio interrumpido el paso vehicular en los puntos estratégicos de Tuxtla Gutiérrez: La Pochota al poniente de la ciudad, y del lado oriente, en La Angostura.

Pese a que había el temor de que existiera un choque entre el magisterio y la salida de la carrera panamericana, estas no coincidieron en horarios ni rutas, ambas actividades, anunciadas con antelación, se realizaron su marcha normal.

Adultos mayores, los más afectados

Caminar un largo tramo y un calor que alcanza los 30 grados centígrados juega en contra de quienes son afectados por el bloqueo; sin embargo, los adultos mayores son los más golpeados cada que se presenta una actividad como esta.

A paso lento, doña Norma descendió del camión que la bajó a unos metros del primer contingente de maestros; apoyada de su bastón, comenzó su andar molesta porque el dolor de rodillas no le permite avanzar y todavía le tocó esquivar unos tráileres que quedaron atravesados.

A su lado camina su nieta, quien en sus brazos carga a una bebé de meses; ambas se dirigen a consulta médica. “Vamos a llegar tarde y encima tenemos que pagar un taxi que nos va a cobrar quién sabe cuánto”, expresó molesta.

Sin embargo, el malestar de unos es aprovechado por otros: varios vendedores de agua, paletas de hielo y sombreros hicieron su venta del día; lo que a veces se vende en dos días acabó en vuelta de cuatro horas, contó uno de ellos.