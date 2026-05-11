El capitalismo es muerte: EZLN

El sistema capitalista "es muerte, no solo para la humanidad, sino para el planeta entero y por eso decimos que la lucha contra el capitalismo es la lucha por la vida, y viceversa", afirmó el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Agregó que "las guerras actuales son para conquistar territorios y por eso no importa cuánta gente asesinan ni cuántos edificios, hospitales, escuelas (con niñas dentro) y barrios enteros destruyen".

Dijo que "de eso se trata la guerra capitalista: de destruir para reconstruir luego; y de despoblar para reordenar luego el territorio conquistado. Y es por eso que hay, en la humanidad, lo que se llama "Guardianes" de la tierra, o sea del territorio. O sea que son las crías de la madre tierra, la resistencia y la rebeldía. Y por eso asesinan, desaparecen y encarcelan a los defensores de bosques. Y por eso el problema no es" (Benjamín) Netanyahu o (Donald) Trump. O no solo, pues".

Marcos expresó que "con ellos o sin ellos, el mandón, el sistema capitalista pues, quiere asesinar personas y destruir poblaciones enteras. Porque en esas poblaciones y en el corazón de esas personas, vive la vida. Así nació el sistema: matando y destruyendo. Así creció. Y así se mantiene, aunque cambien sus modos y sus explicaciones".

Preguntó: "¿Quiénes entienden más y mejor esto? Pues quienes viven en un territorio, o sea en la tierra. Pero no luchan por la propiedad del territorio, sino por defenderlo. Y por eso los ataca el capitalismo, porque le estorban en su plan".

En un texto titulado, "Un tractor en común y el caso del perico loco, primera parte", el capitán explicó el proceso de la preparación de la tierra, la siembra y cosecha del maíz y cómo en territorio zapatista esas actividades se están realizando en común.

Expuso cómo de manera común rescataron un tractor que "estaba echándose a perder" en uno de los Caracoles. Contó que el subcomandante Moisés le dijo que "fueron los choferólogos, lo arreglaron, lo lavaron, lo dejaron bien galán, y ya lo movieron a esta tierra que es del Común, que es de todos y es de nadie".

En una videograbación difundida con el texto, se observa cómo el tractor quiebra la tierra y después se realiza la siembra. También se ve cómo instalan y funcionan los aspersores para el sistema de riego.

"Hay humanidad porque hay tierra. O sea que, como quien dice, la tierra es la madre de la humanidad. Viera que no hay tierra, pues ¿de dónde vas a sacar todas las cochinadas que comes? Sin tierra no hay alimentos, ni animales, ni aire, ni lluvia. No hay nada. Por eso decimos que la tierra es vida", manifestó Marcos.

Sostuvo que "los pueblos y comunidades del Congreso Nacional Indígena nos enseñaron a decir "territorio". O sea, no es solo la tierra-tierra, sino también el agua, los bosques, los animales silvestres, la lluvia, el viento, el sol. Todo. Nosotros, cuando decimos "tierra", decimos todo eso, pero en las ciudades entienden tierra como un pedazo de tierra y no como un todo. Por eso el CNI nos enseñó a decir ´territorio´".

Señaló que "en cualquier rincón del mundo, florecen las vidas de las resistencias y rebeldías. Ayer se llamaban Venezuela. Hoy se llaman Irán y Cuba. Siempre se llaman Palestina. Porque siempre habrá quien no se rinda, no se venda y no claudique".