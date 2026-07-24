El capitalismo no se puede humanizar

El sistema capitalista es inhumano, cruel y criminal y “no creemos que se pueda humanizar”, afirmó el subcomandante Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Agregó: “Quienes digan que se puede humanizar, ¿por qué no humanizaron a Donald Trump (presidente de Estados Unidos) y Benjamín Netanyahu (primer ministro de Israel)? A ver. Que los humanicen, y si no, que no vengan a decirnos que se puede humanizar el sistema capitalista”.

Sostuvo que “nosotros decimos que aquí no hay de otra, necesitamos entender que nadie va a llegar para liberarnos de la palabra liberación, sino que está en las manos de todos y todas”.

Al hablar durante las actividades del tercer día del Semillero Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio, organizado por el EZLN, manifestaron que lo que nos va a unir para combatir el capitalismo “es lo que estamos haciendo donde estamos cada uno. Nos va a ir uniendo el cómo luchamos, no la teoría. Lo que no sobra es la práctica”.

Reiteró que la estrategia del común que los zapatistas están poniendo en práctica en sus territorios “es para resolver lo que está mal y mejorar lo que sale bien. Lo más cabrón para nosotros es que el sistema está destruyendo aceleradamente nuestra casa. El planeta tierra”.

Semillero

Moisés señaló que “va a seguir este semillero para que nos demos cuenta de cómo nos vamos a organizar porque el sistema capitalista está en el campo y la ciudad y no solo está destruyendo a los humanos, sino a todos los seres vivos”.

Preguntó: “¿Qué vamos a hacer? Necesitamos unirnos. Ya lo vivimos estas décadas con los priistas, los dueños del poder. No hicieron nada. Pero nos envolvían con su política y bien que lo creímos, y luego pasaron los otros y lo mismo están. Son iguales”.

Dijo que están avanzando “pasito a pasito y vemos el resultado como muy inmediato, pues los que no nos creían hoy ya nos creen y ahora ya estamos conviviendo y trabajando. Y los que mal hablaban de nosotros ya se acercaron a preguntar cómo mero es el Común. Pero ante los pequeños cambios que vayamos haciendo, viene la contra, por lo que tenemos que estar preparados, tener la resistencia y la rebeldía, porque si no, no se va a poder hacer el trabajo ni continuar haciendo los cambios que hay que hacer”.